На Крымском мосту возобновили движение в сторону Кубани
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
УГИБДД по Краснодарскому краю сообщило о возобновлении автомобильного движения в сторону Кубани по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».
Днем ранее движение по мосту было приостановлено из-за ухудшения погодных условий.
При этом в управлении добавили, что движение в сторону Крымского полуострова все еще не восстановлено «из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида».
Автомобилисты рассказали «Газете.Ru» о ситуации на Крымском мосту.
close