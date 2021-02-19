На Крымском мосту возобновили движение в сторону Кубани

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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УГИБДД по Краснодарскому краю сообщило о возобновлении автомобильного движения в сторону Кубани по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

Днем ранее движение по мосту было приостановлено из-за ухудшения погодных условий.

При этом в управлении добавили, что движение в сторону Крымского полуострова все еще не восстановлено «из-за отсутствия возможности проезда по автодороге «Таврида».

Автомобилисты рассказали «Газете.Ru» о ситуации на Крымском мосту.