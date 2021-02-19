Cнегопад, мертвые пробки: ситуация у перекрытого Крымского моста
Утром 19 февраля Крымский мост через Керченский пролив оказался перекрыт — из-за сильного снегопада и плохой видимости. С 09.30 утра движение приостановили с обеих сторон. В направлении «Краснодар — Керчь» всего за несколько часов образовался серьезный, перекрыто и движение по части трассы «Таврида». Власти Крыма заявили о введении режима ЧС в Керчи и трех районах на востоке полуострова.
Автомобилисты рассказали «Газете.Ru» о ситуации на Крымском мосту: сотни машин стоят в снежном плену по несколько часов.
«Стоим с 4.30 утра перед постом ДПС на въезде на Крымский мост. Сотрудники ДПС, которые перекрыли въезд, не могут сказать ничего внятного, ссылаются на МЧС. Проблема заключается в том, что на выезде с моста в Керченском районе очень много аварий», — рассказал водитель Петр Васильев.
По его словам, другие участники движения, простояв несколько часов в пробке, разворачиваются в обратном направлении.
«Никакой помощи на данном участке дороги нет, передо мной стоит примерно около 40 машин. За мной стоит очень много машин, не видно конца этой пробки, я даже не могу представить, на какое расстояние она растянулась, многие люди, простояв по 3-4 часа, разворачиваются и уезжают в обратном направлении в сторону Тамани», — добавил он.
На подъездах к Крымскому мосту открыли пункты обогрева, туда водителей направляют экипажи ДПС. На временной стоянке на 300 машин водителям предлагают помощь и горячий чай. Но добраться до пункта могут не все.
«Сейчас мы стоим в городе Керчь. В ожидании, когда откроют дорогу до Симферополя, Тавриды. Только, что сообщили, что сегодня трассу могут не открыть. До пункта обогрева мы добраться не смогли, потому что все замело снегом, видимость нулевая», — поделился Денис Потолков.
По последним данным, движение в сторону Краснодарского края постепенно открывается.
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