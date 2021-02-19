Неизвестный ранил ножом мужчину возле генконсульства Украины в Петербурге

Возле здания генконсульства Украины в Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на сотрудника учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области отметили, что инцидент произошел на улице Бонч-Бруевича возле дома 1В.

Согласно представленным данным, неизвестный 1986 года рождения нанес удар внезапно. На данный момент его доставили в отделение полиции.

Для оказания помощи потерпевшему был вызван наряд скорой помощи.

Остальные подробности инцидента не приводятся.

Ранее в Петербурге бездомный ранил ножом подростка.