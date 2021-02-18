Эксперты определили лучшие российские регионы для жизни

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) провел исследование, в котором определил лучшие российские регионы для жизни по итогам 2020 года. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что в исследование вошли 20 из 85 регионов страны, поскольку они являются «лидерами социально-экономического развития с самыми высокими показателями».

Так, на первом месте по социально-экономическому росту оказался Уральский регион. В тройку лидеров также вошли Северо-Западный и Дальневосточный федеральный округ.

Как отметили эксперты, в этих регионах фиксируется высокий уровень заработных плат, объемов производства и достойный прожиточный минимум.

Кроме того, по социально-экономической устойчивости в топ-3 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. При этом в данной категории Москва заняла шестое место, а Санкт-Петербург — десятое.

Ранее также были названы регионы России с самым высоким качеством жизни.