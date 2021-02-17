Путин назначил новых прокуроров четырех регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров Пермского края, Мордовии, а также Ростовской и Иркутской областей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, на пять лет прокурором Пермского края назначен Павел Бухтояров, прокурором Ростовской области – Роман Прасков, Иркутской области – Андрей Ханько, Мордовии – Василий Щербаков.

Назначенные прокуроры освобождаются от текущих должностей, указ вступает в силу со дня подписания.