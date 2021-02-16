В ВОЗ допустили появление мутаций коронавируса, требующих адаптации вакцин

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала не исключать вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации вакцин. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Она отметила, что на данный момент существующие препараты показывают эффективность против известных коронавирусных мутаций, например из Британии.

«Конечно, надо рассматривать (вероятность того. — «Газеты.Ru»), что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины», — уточнила Вуйнович.

В эфире телеканала представитель ВОЗ также назвала условие для появления новой третьей волны коронавируса. При этом она не смогла спрогнозировать точные сроки окончания пандемии.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 109,7 млн заболевших, свыше 84,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».