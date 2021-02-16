Гориллы из зоопарка США полностью вылечились от коронавируса

Гориллы из Сафари-парка зоопарка в Сан-Диего полностью выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает CNN.

Ранее COVID-19 выявили у восьми западных равнинных горилл.

Теперь после изоляции животные были возвращены в основные вольеры зоопарка, где за ними могут наблюдать посетители.

В Сафари-парке отметили, что у некоторых особей после получения положительных анализов на коронавирус наблюдались такие симптомы, как легкий кашель, насморк и заложенность носа.