Гориллы из зоопарка США полностью вылечились от коронавируса
Ника Пикекатлет
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Гориллы из Сафари-парка зоопарка в Сан-Диего полностью выздоровели от коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Ранее COVID-19 выявили у восьми западных равнинных горилл.
Теперь после изоляции животные были возвращены в основные вольеры зоопарка, где за ними могут наблюдать посетители.
В Сафари-парке отметили, что у некоторых особей после получения положительных анализов на коронавирус наблюдались такие симптомы, как легкий кашель, насморк и заложенность носа.
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