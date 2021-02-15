Мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса не влияют на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона»», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что центр «Вектор» постоянно отслеживает вариации вируса.

Ранее специалисты рассказали, что будет, если вакцины от COVID-19 устареют.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».