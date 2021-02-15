Путин поручил ФСБ поучаствовать в эксперименте по электронным дубликатам документов
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин поручил ФСБ поучаствовать в эксперименте по электронным дубликатам документов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами», — говорится в поручении.
Также в рамках эксперимента должны быть определены цели эксперимента, перечень документов, которые могут иметь электронные дубликаты, условия их использования и меры для защиты граждан.
Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться цифровые дубликаты документов.
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