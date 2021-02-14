На мусорном заводе в Тобольске нашли тело младенца
Ника Пикекатлет
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В Тобольске на мусоросортировочном заводе обнаружено тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
По данному факту следствием инициирована проверка.
Как уточнили в СК, тело было найдено на ленте завода его сотрудниками.
На данный момент профильные органы выясняют обстоятельства произошедшего, производят опрос работников и проводят экспертизу по установлению причин смерти ребенка.
В январе тело младенца обнаружили около канала в подмосковном Ермолино.
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