На мусорном заводе в Тобольске нашли тело младенца

В Тобольске на мусоросортировочном заводе обнаружено тело младенца. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данному факту следствием инициирована проверка.

Как уточнили в СК, тело было найдено на ленте завода его сотрудниками.

На данный момент профильные органы выясняют обстоятельства произошедшего, производят опрос работников и проводят экспертизу по установлению причин смерти ребенка.

В январе тело младенца обнаружили около канала в подмосковном Ермолино.