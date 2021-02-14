Конгресс США примет меры, чтобы не допустить повторения штурма Капитолия в январе

Пресс-секретарь президента США Нэнси Пелоси заявила на брифинге, что власти США приняли меры для недопущения ситуации с штурмом Капитолия в январе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, конгресс страны примет меры для расследования всех обстоятельств январских событий.

«Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого — как в плане мотивации, так и в плане безопасности», — сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что такие меры будут приняты в свете решения сената США оправдать экс-президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.

Ранее экс-глава государства назвал слушания в сенате очередным этапом «охоты на ведьм».