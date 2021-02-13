Сенат США наградил полицейского, защищавшего Капитолий при беспорядках
Максимс Краюшкинс
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Сенат США наградил золотой медалью конгресса полицейского Юджина Гудмана за защиту Капитолия во время беспорядков 6 января. Об этом сообщает CNN.
Гудман отвлекал участников беспорядков, пока члены конгресса эвакуировались.
Гудман находился в зале во время принятия решения, сенаторы устроили ему стоячую овацию.
6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.
Золотая медаль конгресса — одна из двух высших гражданских наград США.
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