Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года

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Снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, в 12 февраля 1973 года в Москве выпало 7 мм осадков, а в эту пятницу данный показатель составил 9 мм.

По последнему прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. При этом в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада на московских дорогах сформировались 10-бальные пробки, в аэропортах были задержаны более 30 рейсов.