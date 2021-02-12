Юрист напомнила об обстоятельствах осуждения Навального по делу «Кировлеса»

Алексей Навальный был осужден за организацию и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества в особо крупном размере, приговором Ленинского районного суда г. Кирова и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда в 2013 году, — напомнила член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.

«Судом было установлено, что Навальный, являясь советником Губернатора Кировской области на общественных началах, с пособниками растратили в пользу себя и подконтрольного им ООО «ВЛК» имущество КОГУП «КИРОВЛЕС» в виде лесопродукции на общую сумму более 16 миллионов рублей, что является особо крупным размером, и повлекло причинение имущественного ущерба.

Суд пришел к выводу об имеющем место событии преступления, а также о наличии в действиях Навального состава преступления и их обязательных признаков - противоправность, корыстный умысел, безвозмездность изъятия имущества и причинение собственнику ущерба.

Позже ЕСПЧ на жалобы Навального не признал дело политически мотивированным, отклонив утверждение заявителей о том, что их привлечение к уголовной ответственности и осуждение были обусловлены иными причинами, чем привлечение их к правосудию, в частности, чтобы пресечь общественную и политическую деятельность.

Юрист отметила, что ЕСПЧ неправомочен обязать государство-ответчика, например, принять конкретное судебное решение, изменить сложившуюся административную практику либо пересмотреть внутреннее законодательство, он только констатирует нарушение государством принятых на себя международных обязательств. «Таким образом, Постановление ЕСПЧ по делу «Навальный и Офицеров против Российской Федерации» не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание», — заключила Обрывко.