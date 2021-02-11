Мясников заявил о «временном отступлении» коронавируса

Врач и телеведущих Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале о постепенном снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией.

При этом он отметил, что улучшение эпидемиологической ситуации является «временным отступлением».

Врач добавил, что коронавирусная инфекция спустя время займет место среди других человеческих коронавирусов и станет пятой по счету.

По его словам, остальные четыре заболевания также перешли от животного к человеку и «наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний».

«При очевидном неуспехе разработок эффективных противовирусных препаратов остается уповать на наличие иммунитета. Своего, личного — «здесь нет одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты!» — заключил Мясников.

Ранее телеведущий рассказал о том, когда начнется следующая волна коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107,8 млн заболевших, свыше 79,8 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».