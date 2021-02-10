Организаторов и участников «Свидетелей Иеговы»* задержали в Москве

В Москве задержаны организаторы и участники религиозного движения «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

«Задержан ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий», — сказала она.

В настоящее время проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации в Москве.

Религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (организация запрещена в России) и все входящие в ее структуру местные организации с 20 апреля 2017 года признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Ранее в столице лидеров «Свидетелей Иеговы» обвинили в создании экстремистской организации.