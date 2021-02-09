Путин: у судов РФ были в 2020 году одни из лучших показателей среди стран СЕ

Качество правосудия в РФ в 2020 году удалось сохранить на одном из лидирующих среди стран Совета Европы уровней, заявил глава государства Владимир Путин.

Он отметил, что в минувшем году в России возросла нагрузка на систему правосудия.

Но в данной ситуации качество правосудия не только возросло и оставалось высоким, но и продолжало совершенствоваться.

Ранее сообщалось, что в 2020 году число дел в российских судах о взыскании долгов по кредитам достигло пикового показателя в 9 млн.