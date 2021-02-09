Мясников назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» назвал главные симптомы рака поджелудочной железы.

По его словам, к таким симптомам относятся боль в желудке, желтуха и снижение веса. С последним пунктом нужно быть особенно внимательным, если это касается пожилых людей, отметил специалист.

Врач также рассказал о косвенных симптомах рака поджелудочной железы: это появление тромбофлебитов, воспаление лимфоузла над левой ключицей и метастаз в пупке, а также проявления сахарного диабета.

Он также напомнил, что курение несомненно может стать причиной возникновения рака. Однако, если говорить о раке поджелудочной железы, то в 20% случаях его появление связано с наследственностью.

«Кстати, знаете, что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце», — рассказал Мясников.

Среди других факторов риска он назвал избыточный вес, отсутствие физических нагрузок, недостаток витамина D, неправильное питание, пародонтит.

Ранее Мясников назвал опасное для сердца лекарство.