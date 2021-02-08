Эксперт сообщил, чем обернется для КПРФ задержание депутата за участие в незаконной акции

Участие политика-коммуниста в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального — это вызов партийным ценностям и установкам, заявил политолог Александр Рудаков, комментируя задержание депутата Саратовской областной Думы Николая Бондаренко за участие в незаконном митинге 31 января.

«Это шокирующий факт. Шокирующий прежде всего сторонников КПРФ, в массе своей настроенных традиционалистски, являющихся сторонниками сильного государства и придающих особое значение памяти о событиях Великой Отечественной войны.

На этом фоне поддержка тех, кто по всем этим пунктам занимает прямо противоположные позиции, выглядит, с точки зрения избирателей КПРФ, откровенным вызовом партийным ценностям, партийным установкам», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

По его слова, участие Бондаренко в несогласованной акции могло быть попыткой продвинуться по политической лестнице вверх.

«Внутри КПРФ есть группа политиков, которые хотели бы быстро сделать политическую карьеру, используя для этого все возможные средства, в том числе взаимодействие со своими, на первый взгляд, абсолютными идеологическими антиподами. Возможно, сыграло свою роль и то, что главными выгодполучателями «умного голосования» Навального были именно кандидаты от КПРФ», — пояснил Рудаков.

Политолог отметил, что риски для КПРФ от подобных шагов велики и значительно превосходят возможные выгоды.

«Все может кончится массовым разочарование «ядерного электората» КПРФ и крупным политическим поражением. Чтобы избежать подобного сценария, лидерам КПРФ, в особенности — на региональном уровне, нужно скорее определяться с собственной позицией. Иначе заигрывание с «идеологическим антиподом» может дорого обойтись коммунистам», — заключил он.