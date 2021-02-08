Полиция Москвы начала проверку из-за сообщении о «минировании» всех школ России

Сотрудники полиции проверили все школы Москвы и Московской области после появления в одной из социальных сетей публикации об угрозе взрывов в школах по всей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что ранее в полицию обратился россиянин, который заявил, что в соцсети Likee появилось сообщении о «минировании» около 20 тыс. учебных заведений по всей стране.

Согласно информации источника агентства, правоохранители в столице и ее области также проверили детские сады.

По словам источника, в ходе проверки не было выявлено взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Ранее сообщалось, что в школах Дальнего Востока массово отменили занятия из-за сообщений о «минировании».