Детям силовиков могут предоставить льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников Росгвардии и МВД могут получить льготы при поступлении в высшие образовательные учреждения. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что данная инициатива получила поддержку правительства, а решение Госдумы ожидается в марте. При этом нижняя палата готова принять проект, однако предлагает внести корректировки, которые предоставят льготы не только детям силовиков.

Согласно проекту, преимущественное право зачисления в находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии вузы будет предоставлено детям правоохранителей и контрактников в войсках нацгвардии, чей стаж службы превышает 20 лет.

В правительстве отметили, что не видят в данном законопроекте дискриминации, так как инициатива не будет влиять на поступление других студентов. Кроме того, там уточнили, что авторам инициативы также следует согласовать ее положения с федеральным законом «О службе в органах внутренних дел России».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что студенты всех столичных вузов возвращаются к очному формату обучения с понедельника, 8 февраля. Кроме того, Рособрнадзор назвал даты проведения первых ЕГЭ в России.