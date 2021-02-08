До -30°С ожидается в ночь на вторник в Москве

В Гидрометцентре рассказали о сильном похолодании в Москве и Подмосковью в ночь с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в температура воздуха в столичном регионе опустится до -25°С — -27°С, а в Московской области — до -30°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что во вторник, 10 февраля, и среду, 11 февраля, будет зафиксирован наиболее холодных период.

По его словам, такие погодные условия будут связаны с радиационным выхолаживанием и приходом воздушных масс со стороны самых холодных регионов азиатской части страны.

Он добавил, что в среду температура воздуха в столице ночью составит до -25°С.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.