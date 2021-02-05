Экс-министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

Следственный комитет России по Республике Дагестан возбудил дело в отношении бывшего главы министерства природных ресурсов Набиюлы Карачаева. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В заявлении уточняется, что уголовное производство инициировано по статье «Халатность».

Следствие отмечает, что во время нахождения Карачаева на должности размещение твердых бытовых отходов производилось на неприспособленной для этого территории в течение длительного времени.

СК добавляет, что это повлекло за собой угрозу безопасности жизни и здоровью потребителей, а также нарушало интересы жителей Махачкалы и Каспийска.

На данный момент продолжается расследование по делу, проводятся действия для закрепления в доказательной базе.