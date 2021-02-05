Ветерану Артеменко стало плохо во время допроса по делу Навального о клевете

Заседание Бабушкинского суда Москвы, где проходит слушание по делу Алексея Навального, было приостановлено из-за ухудшения самочувствия ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает РИА «Новости».

95-летний ветеран, который выступал в суде по видеосвязи, попросил прервать свой допрос.

Защита Навального выступила против завершения допроса и публикации протокола допроса Артеменко со следователем из-за некорректности применения письменных материалов в рамках судебного разбирательства.

«Ему дали бумажку прямо перед нами, он зачитал по ней три предложения. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает, и заставили его это говорить», — сказал Навальный.

Затем началось чтение показаний, которые Артеменко давал в 2020 году.

Днем ранее ветеран ВОВ потребовал от Навального публичных извинений.