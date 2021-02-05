Всероссийская перепись населения пройдет в сентябре 2021 года

Замглавы Росстата Павел Смелов назвал новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российское правительство поддержало предложение о переносе мероприятия на сентябрь 2021 года.

«Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре», — уточнил Смелов.

При этом он не назвал точные даты проведения переписи, добавив сроки будут определены постановлением кабмина. Кроме того, замглавы ведомства подчеркнул, что на новый перенос будет увеличена выделяемая на проведение мероприятия сумма.

Ранее Смелов также рассказал, что во время последней переписи населения было выявлено больше «замужних», чем «женатых».