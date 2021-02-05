Британский дипломат прибыл в суд, где рассмотрят еще одно дело Навального

Представитель британского посольства прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где будет проходить рассмотрение дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство подчеркивает, что дипломат отказался от беседы с журналистами перед зданием суда.

Дело было открыто после высказываний Навального к видео, в котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. Навальному вменяется клевета по ч. 2 ст. 128.1 УК России – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы, без увеличения реального срока.

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде.