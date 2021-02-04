Соратник Навального не стал комментировать видео с британским дипломатом

Исполнительный директор ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимир Ашурков в прямом эфире «Эха Москвы» отказался комментировать видеозапись, на которой он, как предполагается, встречается с британским дипломатом и рассказывает о финансировании фонда.

«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда», — сказал он.

По его мнению, публикация этого видео связана с возвращением Навального в Россию.

RT опубликовал в понедельник видеоролик, на котором зафиксирована встреча Ашуркова и якобы сотрудника посольства Великобритании. Телеканал отмечает, что ФСБ считает этого британского сотрудника агентом MI6.