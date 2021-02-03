Посольство РФ ответило Чехии на вызов российского посла в МИД

Посольство России в Праге прокомментировало вызов посла Александра Змеевского в МИД Чехии после решения суда по делу в отношении Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении посольство указало на недопустимость вмешательства чешской стороны во внутренние дела России.

Кроме того, слова замглавы МИД Алеша Хмеларжа, который выразил протест Змеевскому, о политической подоплеке в судебном процессе были расценены как спекуляция.

«Попытки оказывать давление на работу судебных властей в нашей стране из-за рубежа не можем рассматривать иначе, как недружественные действия, нарушающие международно-правовые нормы», — подчеркнули в посольстве.

Там также назвали неприемлемым применение двойных стандартов в сфере соблюдения прав человека в странах мира.

Накануне МИД Чехии вызвал российского посла Змеевского для выражения протеста после окончания судебного процесса в отношении Навального.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.