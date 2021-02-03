Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после вынесенного Симоновским районным судом Москвы решения по делу Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ведомстве замглавы МИД Алеш Хмеларж выразил протест российской стороне после заключения суда.

В заявлении министерства сказано, что чешская сторона считает приговор Навальному «политически мотивированным».

Кроме того, выраженный протест также относится к грубым действиям правоохранительных органов на незаконной акции протеста.

«Призываем Россию к немедленному освобождению Навального», — говорится в тексте.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

Ранее в Кремле усомнились во влиянии дела Навального на политическую ситуацию в РФ.