Посла России вызвали в МИД Чехии из-за решения суда по Навальному
МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского после вынесенного Симоновским районным судом Москвы решения по делу Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте министерства.
В ведомстве замглавы МИД Алеш Хмеларж выразил протест российской стороне после заключения суда.
В заявлении министерства сказано, что чешская сторона считает приговор Навальному «политически мотивированным».
Кроме того, выраженный протест также относится к грубым действиям правоохранительных органов на незаконной акции протеста.
«Призываем Россию к немедленному освобождению Навального», — говорится в тексте.
2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.
Ранее в Кремле усомнились во влиянии дела Навального на политическую ситуацию в РФ.