«Русское лото» отчиталось о новогоднем розыгрыше

В рамках новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года в прямом эфире НТВ, впервые в истории государственных лотерей участники сами выбрали принцип распределения главного приза – новогоднего миллиарда. Так, по итогам всенародного голосования, итоги которого были подведены в прямом эфире, было разыграно 1000 призов по 1 000 000 рублей.

В итоге главный приз поделили между собой 1174 участника – 581 человек выиграли по целому миллиону, еще 593 поделили оставшуюся сумму, каждому досталось по 706 тысяч рублей. Более половины победителей обратились за выигрышами уже в первые две недели после розыгрыша. Ну а всего в новогоднем 1369 тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, а выигрышными стали 11 752 012 билетов.

«Впервые в истории государственных лотерей судьба новогоднего миллиарда была решена участниками розыгрыша, которые сами выбрали вариант распределения главного приза», – заявила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

К анализу прозрачности хода народного голосования была привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на разработке продуктов для предотвращения кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, специалисты которой подтвердили отсутствие нарушений в ходе данного голосования. «Мы не обнаружили значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и подтверждаем прозрачность его проведения», — отметил заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Новогодний розыгрыш «Русского лото», как и все остальные тиражи лотереи, прошел под строгим наблюдением независимой тиражной комиссии.

«Под соответствующим протоколом розыгрыша подписались члены тиражной комиссии: я — как юрист, остальные члены тиражной комиссии — как свидетели», - отметила Татьяна Левочкина, юрист, председатель тиражной комиссии.

Благодаря сотрудничеству «Столото» и оператора наружной рекламы MAER миллионы зрители, не находящихся у экранов телевизоров, в режиме реального времени стали свидетелями появления новых миллионеров.

«Прямая трансляция розыгрыша новогоднего тиража «Русского лото» — это одно из самых популярных шоу по доле на российском телевидении в январе, – Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу холдинга S8 Capital, в группу компаний которого входит «Столото». – С помощью трансляции на медиафасадах компании удалось дополнительно охватить более миллиона зрителей, которые не контактировали в тот момент с любыми другими медиаканалами, а тизер о последнем шансе купить лотерейный билет на главный тираж года принес нам дополнительно 2,5 миллиона участников».

«Русское лото» – государственная лотерея, распространяемая под брендом «Столото», который входит в S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна. Холдинг S8 Capital объединяет целый ряд проектов с высокой технологической составляющей, в частности, универсальный мобильный оператор Next Mobile, цифровое медиа Sport24, сервис сравнения цен Price.ru, а также агрегатор страховых продуктов Страховка.Ру. Основой цифровой экосистемы холдинга является технологическая компания «Центр», занимающаяся разработкой цифровых решений, которые применяются в том числе в распространении лотерей.