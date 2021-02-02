Журналиста жестко избили и ограбили в Улан-Удэ

В Улан-Удэ подростки жестко избили и ограбили местного известного журналиста. Об этом сообщает СУ СК России по Бурятии.

Инцидент произошел вечером 30 января у подъезда дома на Ключевской улице. На 62-летнего мужчину напали трое незнакомых молодых людей.

«По подозрению в совершении преступления задержаны трое подростков 17 лет, которых потерпевший опознал по фотографиям. В ходе обыска у них изъят похищенный телефон», — рассказали в ведомстве, добавив, что злоумышленники признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Им предъявили обвинение по статье «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Как отмечают следователи, подростки распивали алкоголь и у магазина увидели мужчину, проследили за ним и возле дома напали.

«Нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него мобильный телефон и другие вещи, с которыми скрылись с места происшествия», — уточняется в публикации.

В настоящее время потерпевший находится в больнице. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде ареста.

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