Путин назначил врио главы «Сириуса»
close
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» до назначения главы администрации федеральной территории «Сириус», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин подписал закон о федеральной территории «Сириус».
close