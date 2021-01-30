Мишустина попросили ввести доплаты классным руководителям в школах при вузах

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова предложила премьеру Михаилу Мишустину распространить действие постановления о доплате за классное руководство на учителей в школах при высших и средних специальных учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо депутата.

«Очень существенной стала поддержка педагогов в части выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. Вместе с тем действие постановления правительства РФ от 4 апреля 2020 года №448 не распространяется на образовательные организации высшего образования, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования», — говорится в письме.

По словам депутаты, педагоги в российских школах при вузах и сузах лишены доплат за классное руководство.

Отмечается, что об этой проблеме сообщали в Астраханской и Ростовской областях, в Татарстане. Тутова считает, что доплаты за классное руководство «это хорошее подспорье для учителя, выполняющего эти функции».