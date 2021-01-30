Мишустина попросили ввести доплаты классным руководителям в школах при вузах

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Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в... Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседании Совета глав правительств СНГ в...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова предложила премьеру Михаилу Мишустину распространить действие постановления о доплате за классное руководство на учителей в школах при высших и средних специальных учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо депутата.

«Очень существенной стала поддержка педагогов в части выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. Вместе с тем действие постановления правительства РФ от 4 апреля 2020 года №448 не распространяется на образовательные организации высшего образования, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования», — говорится в письме.

По словам депутаты, педагоги в российских школах при вузах и сузах лишены доплат за классное руководство.

Отмечается, что об этой проблеме сообщали в Астраханской и Ростовской областях, в Татарстане. Тутова считает, что доплаты за классное руководство «это хорошее подспорье для учителя, выполняющего эти функции».