В Крыму принесли извинения за скандал с акцией «Блокадный хлеб»

Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции «Блокадный хлеб». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты», — сказано в соответствующем заявлении.

В администрации пояснили, что пожилым людям предоставлялся хлеб весом 125 граммов в качестве символического блокадного пайка. Во время вручения волонтеры также рассказывали получателям о подвиге ленинградцев.

Там также добавили, что не предполагали такой негативной реакции по поводу акции со стороны граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о прошедшей в Крыму акции «Блокадный хлеб».