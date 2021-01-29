В Крыму принесли извинения за скандал с акцией «Блокадный хлеб»
Елизавета Мележенкова
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Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма принесла извинения за скандал вокруг акции «Блокадный хлеб». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты», — сказано в соответствующем заявлении.
В администрации пояснили, что пожилым людям предоставлялся хлеб весом 125 граммов в качестве символического блокадного пайка. Во время вручения волонтеры также рассказывали получателям о подвиге ленинградцев.
Там также добавили, что не предполагали такой негативной реакции по поводу акции со стороны граждан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о прошедшей в Крыму акции «Блокадный хлеб».
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