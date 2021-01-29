Минздрав Украины заявил, что никто не будет регистрировать российскую вакцину в стране

Глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране никто не намерен проводить регистрацию российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские политики, которые говорят о регистрации «Спутника V», стремятся «поднимать свой рейтинг на каком-то хайпе и фейковой информации».

«У нас сейчас есть две крайности – одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины «Спутник V». Сразу могу сказать - можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — добавил Степанов.

Он добавил, что со второй стороны происходит запугивание украинских граждан тем, что вакцинация населения страны не начнется в обещанные сроки.

Глава ведомства подчеркнул, что население сможет сделать прививку от коронавируса с февраля 2021 года, как «говорилось еще с сентября».

Накануне партия бывшего президента Украины Петра Порошенко потребовала запретить закупку вакцины «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 102 млн заболевших, свыше 73,8 млн человек выздоровели, а более 2,2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».