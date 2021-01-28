Голикова выступила против введения COVID-паспортов в России

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина выступила против введения паспортов вакцинации от коронавируса, передает ТАСС.

По ее словам, создание дополнительных документов для привитых, кроме сертификата, нецелесообразно и даже вредно.

Голикова пояснила, что такие меры раздражают россиян и делают так, что вакцинация воспринимается как обязательный, принудительный процесс.

«Это на сегодняшний день недопустимо», — заключила она.

О том, что России не нужны COVID-паспорта ранее заявили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.