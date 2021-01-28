Прокуратура Москвы напомнила о незаконности акций 31 января

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила, что ведомство направило предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января пяти российским и иностранным интернет-компаниям. Об этом сообщает ТАСС.

Предупреждения о недопустимости противоправных действий также были распространены шести лицам, которые призывают к участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Нефедова также добавила, что распространение и предоставление технических возможностей для распространения информации с соответствующими призывами создает угрозу нарушения общественного порядка и безопасности.

Кроме того, она напомнила, что законодательство России предусматривает ответственность за организацию несогласованного публичного мероприятия и участие в нем.

До этого стало известно, что Роскомнадзор оштрафует социальные сети за призывы детей к участию в незаконных акциях.