В Минобрнауки рассказали о формате работы вузов в новом семестре
Минобрнауки дало советы вузам перед началом нового семестра по организации учебного процесса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский союз ректоров.
Там отметили, что учебу следует начать в формате, который наиболее приближен к традиционному.
Однако министерство добавило, что решение о пропорции дистанционного обучения является индивидуальным для администрации каждого высшего учебного заведения в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Согласно заявлению главы ведомства Валерия Фалькова, пока отсутствует возможность полного возвращения вузов к традиционному формату обучения.
Ранее Фальков также говорил о том, что студенты получат возможность самостоятельно выбирать формат обучения в вузах.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 101,4 млн заболевших, свыше 73,3 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».