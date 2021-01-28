Вирусолог заявил о постепенном завершении пандемии COVID-19 в России

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов заявил о постепенном завершении пандемии коронавируса в России. Об этом сообщает URA.RU.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца», — произнес он.

Специалист пояснил, что окончательно пандемия закончится, когда 70-80% граждан столкнутся с вирусом. А действующие ограничения, по его мнению, снимут к лету.

Ершов также добавил, что важную роль в победе над пандемией COVID-19 играет вакцинация, которая уже перешла в массовый формат.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что до конца февраля в стране будет наблюдаться фаза стабилизации заражений коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19.