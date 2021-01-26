Проживающих в России иностранцев пока не будут прививать от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проживающих в России иностранцев пока не будет прививать от коронавируса, в приоритете обеспечение прививками россиян. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве и мы по ней идем. Как только появится возможность прививать всех, не граждан РФ, это тоже будет сделано», — сказала глава ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о невозможности заразиться коронавирусом при вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».