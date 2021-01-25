Путин предложил изменить возрастную маркировку книг и фильмов

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме рассмотреть изменения правил, по которым производится возрастная маркировка книг, фильмов и других произведений искусства. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства рекомендовал уточнить регулирование доступа детей к информационной продукции, в том числе закрепив критерии отнесения произведений к определенным категориям.

До этого глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская предложила оставить обязательной только маркировку 18+, а остальные рекомендательными.

Ранее видеосервис TikTok объявил, что сделает приватными аккаунты подростков в возрасте от 13 до 15 лет.