В Греции на прогулке утонул экс-министр Сифис Валиракис

В Греции в возрасте 77 лет погиб бывший министр общественного порядка Греции Сифис Валиракис. Об этом сообщает телеканал «Skai».

СМИ отмечает, что Валиракис отправился на надувной лодке на прогулку неподалеку от городка Эретрия на острове Эвбея, где у его семьи есть загородный дом.

Однако он долго не возвращался домой, после чего его супруга оповестила об этом Береговую охрану. Ее сотрудники в ходе поисков нашли лодку, в которой было два ружья для подводной охоты.

Тело самого министра было найдено позднее возле скал небольшого островка поблизости от Эвбеи.

По предварительной версии, бывший министр подскользнулся в лодке или ему резко стало плохо.

Валиракис занимал место главы министерства в 1995 — 1996 годах. Также в 1997 году он был избран депутатом.