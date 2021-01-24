Исчезнувшие редкие животные вернулись в Москву

Правительство Москвы сообщило, что в столицу вернулись исчезнувшие редкие животные.

Так, специалисты Мосприроды отметили, что всего было обнаружено порядка 40 видов птиц и более 10 тыс. млекопитающих из Красной книги Москвы. Среди них чибис, вальдшнеп, широконоска, средний пестрый дятел, а также черный хорь, заяц-русак и заяц-беляк.

В публикации уточняется, что возвращение происходит на фоне работ по восстановлению, поддержанию и развитию экологической системы, а также по реабилитации нарушенных природных комплексов.

Ранее полиция в Москве задержала подозреваемого в незаконной добыче и обороте диких животных, занесенных к Красную книгу.