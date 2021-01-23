СПЧ не видит нарушений при задержаниях на протестных акциях в России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не видит нарушений в задержаниях на несогласованных акциях протеста. Об этом говорится в сообщении на сайте СПЧ.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — сказал он.

Он продолжил: «конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения».

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич заявил, что несогласованные акции, проходящие в России, организуются и финансируются из-за рубежа.

Власти Москвы и других городов страны не одобрили проведение митинга 23 января из-за ограничений, принятых на фоне пандемии коронавируса. Массовое скопление людей может быть опасно в условиях сложной эпидемиологической ситуации.