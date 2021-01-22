Холода увеличили спрос россиян на шубы на 20%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Depositphotos

Исследование российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД» показало, что спрос на шубы увеличился на фоне холодов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что продажи меховых изделий в период с 1 по 20 января 2021 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее активными они были в течение 11-17 января.

Кроме того, изменилась и средняя стоимость покупки. Так, она составила 26 080 рублей, в прошлом году этот показатель был на 20% ниже.

Как уточняется, лидерами продаж стали изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты. Чаще всего из приобретали жители Москвы и Московской области.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что при выборе мехового изделия необходимо убедиться в наличии у него контрольного знака – КИЗ.