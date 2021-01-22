Прокуратура начала проверку после аварийной посадки Ми-8 на Чукотке

По факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в селе Кепервеем Чукотского автономного округа проводится проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По словам представителя ведомства, уточняются сведения о произошедшем.

Ранее сообщалось, что вертолет национальной службы санитарной авиации, направлявшийся из Кепервеема в Певек, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета из-за падения давления масла в двигателе. Никто не пострадал.