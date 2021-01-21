Меркель назвала условие для производства «Спутника V» в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V» после ее регистрации европейским регулятором. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в условиях пандемии коронавируса важно сотрудничать в гуманитарных сферах, несмотря на имеющиеся политические расхождения.

При этом она добавила, что для применения и производства российского препарата в государствах ЕС «Спутник V» должен получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA).

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее стало известно, что процесс постепенной экспертизы для дальнейшей регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС начнется в феврале.