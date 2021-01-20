Путин спросил о самочувствии участвовавших в купаниях на Крещение

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Президент России Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях, 19 января 2021 года Президент России Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях, 19 января 2021 года
Президент России Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях, 19 января 2021 года
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поинтересовался самочувствием тех, кто принимал участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает РИА «Новости».

С такого вопроса политик начал совещание по интеграционным процессам Евразийского экономического союза.

«Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу», — сказал Путин.

Ранее глава государства искупался в крещенской проруби 19 января. Пресс-секретарь политика Дмитрий Песков рассказывал, что Путин следует этой традиции на протяжении нескольких лет. Праздник Крещение Господне проходил в ночь на 19 января.

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