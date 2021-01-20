Ученые назвали сроки формирования длительного иммунитета к COVID-19

Американские ученые рассказали, за какое время у человека формируется длительный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает Nature.

Всего в ходе исследования участие приняли более 100 человек.

Согласно опубликованным данным, В-клетки памяти играют важную роль в этом процессе, поскольку они отвечают за выработку антител.

Как удалось установить специалистам, реакция этих клеток вырабатывается в течение полугода после заражения COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 96,6 млн заболевших, свыше 69,2 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».