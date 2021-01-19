СК возбудил дело по факту гибели капитана сухогруза Arvin возле Турции

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская рассказала о возбуждении уголовного дела после ЧП с сухогрузом Arvin в Черном море возле берегов Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что дело инициировано по факту гибели российского капитана судна.

По ее словам, дело предусмотрено статьей о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Сотрудники СК занимаются установкой обстоятельств произошедшего, а также лиц, которые допустили нарушения в эксплуатации сухогруза и правилах безопасности движения.

17 января сухогрузное судно затонуло в районе Инкуму турецкой провинции Бартын. Изначально сообщалось, что оно шло под российским флагом, однако впоследствии местные власти уточнили, что сухогруз шел под флагом Палау. В настоящее время ведется операция по спасению членов экипажа. Операцию осложняют неблагоприятные погодные условия.

По последним данным, на борту судна находились двое россиян и десять граждан Украины. Как заявили в украинском МИДе, были спасены шесть членов экипажа судна, среди них пять украинцев и один иностранный гражданин. Власти провинции Бартын сообщили о четырех погибших, береговая охрана Турции подтвердила гибель одного моряка.